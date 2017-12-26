كبار التجار قاموا بـ ” لم ” الدولار من السوق و حققوا مرابح كبيرة

أكد مدير شركة صرافة لـ«الوطن» ضعف الحركة في السوق الموازية يوم أمس، مستغرباً من ارتفاع الدولار لحدود 460 ليرة سورية بلا مسبب اقتصادي، وفي ظل عدم وجود أي طلب تجاري كبير كما حدث بداية الأسبوع الماضي، مشدداً على أن الأسعار تتغير فقط عبر الشاشات -على حدّ تعبيره للإشارة إلى بعض صفحات الفيسبوك وتطبيقات الموبايل- وهذا ما يفيد كبار التجار والمضاربين الذين قاموا بـ«لمّ» السوق قبل فترة بأسعار قرب 400 ليرة، ما يعني عائداً قد يصل 15 بالمئة على رأس المال الذي استخدم في المضاربة، وبما لا يقل عن 8 بالمئة لمن اشترى شرائح كبيرة من الدولار على سعر 425 ليرة، وهذا ما كان متوافراً لفترة ليست قصيرة.

وحذّر من نتائج ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية عن الرسمي على الحوالات، إذ قد يلاحظ زيادة في ورود الحوالات الخارجية عبر القنوات غير النظامية، والتي يقوم بها صيارفة عبر الهاتف وباستخدام «الواتس آب»، حيث يتم تسليم الحوالة خلال يوم وبسعر الصرف في السوق الموازية، علماً بأن العطلة تحد من نشاط السوق الرسمية، لتستفيد السوق السوداء من الزيادة الملموسة في الحوالات مع نهاية العام وبمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة.