الجيش السوري يسيطر على كتيبة الدفاع الجوي شرقي حماة

تقدم الجيش السوري على حساب فصائل المعارضة السورية في ريف حماة الشرقي، ضمن المعارك التي بدأها منذ أشهر للوصول إلى مطار أبو الضهور العسكري.

وذكرت وسائل إعلام سورية اليوم، الثلاثاء 26 كانون الأول، أن قوات الجيش سيطرت على كتيبة الدفاع الجوي المهجورة وتل الأسود بريف حماة الشرقي.

وأشارت إلى مواجهات “عنيفة” منذ ساعات في مناطق أم حارتين، قبيبات، أبو الهدى، رسم السهو، وسط تمهيد مدفعي وصاروخي على الخطوط الأولى للاشتباكات.

وأكدت مصادر عسكرية لعنب بلدي سيطرة الجيش السوري على الكتيبة، وأوضحت أن أهميتها تكمن بإشرافها على منطقة المشيرفة والدجاج.

وتقع كتيبة الدفاع الجوي على محور قرية أبو دالي، التي يحاول الجيش السوري استعادتها بعد أن خسرها في تشرين الأول الماضي، على يد “تحرير الشام”.

وبحسب خريطة السيطرة الميدانية، تتقدم القوات السورية باتجاه مطار أبو الضهور العسكري من ثلاثة محاور ينطلق الأول من ريف حماة الشرقي.

بينما ينطلق المحور الثاني من ريف حلب الجنوبي الشرقي وتحديدًا من منطقة خناصر والمناطق المحيطة بها (المشيرفة، رملة، رشادية، جبل الحص).

أما المحور الثالث ففتحته حديثًا من ريف حماة الشمالي من منطقة الشطيب والظافرية.

في حين تزحف فلول تنظيم “الدولة الإسلامية” من ريف حماة الشرقي، ووصلت إلى أطراف قرية حوايس، ابن هديب، حوايس أم الجرن، وجبل الحوايس التي تلامس الحدود الإدارية لمحافظة إدلب.

وتقاتل “هيئة تحرير الشام” في المنطقة، إلى جانب فصائل من “الجيش الحر” المتمثلة بـ “جيش النصر”، “جيش العزة”، “جيش إدلب الحر”، والتي أعلنت انضمامها في الأيام الأولى للمعركة .

عنب بلدي بتصرف اوقات الشام