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صواريخ “تورنادو” تصل إلى سوريا

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أعلن صانع راجمات الصواريخ الروسية عن استخدام راجمة “تورنادو” في سوريا.

وأفاد موقع BMPD بأن فلاديمير نيكولايفيتش ليبين، المدير العام لشركة “سبلاف” (مقرها مدينة تولا)، أعلن في 25 ديسمبر/كانون الأول 2017 عن استخدام راجمة الصواريخ “تورنادو-إس” خلال حرب سوريا ضد الإرهاب.

وانتهى صنّاع راجمات الصواريخ من شركة “سبلاف” من اختبار بدعتهم الجديدة (راجمة “تورنادو-إس”) في عام 2017.

وصرح مدير عام الشركة أن البدعة الجديدة “دشنت اتجاها جديدا لتطوير راجمات الصواريخ ليس في روسيا فقط بل في العالم قاطبة”.

وقالت صحيفة “نوفوستي سبلافا” لسان حال شركة “سبلاف”، إن رشقة من صواريخ “تورنادو-إس” تغطي قطعة أرض تعادل مساحتها مساحة 100 ملعب كرة قدم.

وتبقى راجمة “تورنادو-إس” في موقع إطلاق النار خلال الدقائق المعدودة، ثم تبدأ السير نحو موقع جديد دون انتظار وصول قذائفها إلى الهدف.

سبوتنيك

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