سوريا تصدّر مولدات كهربائية إلى روسيا

يوجد في مدينة عدرا القريبة من دمشق مصنع حديث لإنتاج المولدات الكهربائية المخصصة للاستخدام المدني.

وقال مدير المنشأة للصحفيين: “نحن ننتج في الوقت الراهن مولدات تعمل بالديزل والغاز بقدرة تتراوح بين 3 و 5 آلاف كيلو واط”.

وشدد على أن للمشروع صفة استراتيجية وكانت منتجاته سابقا ترسل إلى الجيش السوري لكن “الحرب انتهت ولذلك تم تحويل المنتجات إلى المستهلكين المدنيين وكذلك للتصدير”.

ونوه بأن الحكومة السورية تقوم بإعادة بناء وتأهيل منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا. على سبيل المثال يقوم مصنع المولدات في عدرا بتصدير 30% من منتجاته إلى روسيا.

وتستخدم منتجات المصنع كذلك في توفير الكهرباء دون إنقطاع لمدرج الإقلاع والهبوط في القاعدة الجوية الروسية حميميم وكذلك في مباني السفارة الروسية في دمشق.

تجدر الإشارة إلى أن مصنع المولدات الكهربائية في عدرا يقع بالقرب من منطقة خفض التصعيد ولا يبعد كثيرا عن خطوط التماس في الغوطة الشرقية الخاضعة في الوقت الراهن لفصائل ما يسمى “بالمعارضة المعتدلة”، لكن على الرغم من ذلك يعمل المصنع بكامل طاقته (250 عاملا في 3 ورديات) وينتج مولدات لا تقل جودتها عن المنتجات الغربية المماثلة.

المصدر: نوفوستي