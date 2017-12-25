سليماني يروي قصة مثيرة عن حادثة جرت في سوريا

روى الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قصة “مثيرة” عن نزاع بين عناصر من تنظيم الدولة.

وفي خطاب ألقاه سليماني أمام حشد جماهيري، نقلته قناة “العالم” الإيرانية، أخذ يذكر موقفا سمعه خلال التجسس على أجهزة اللاسلكي الخاصة بتنظيم الدولة.

وقال إنه سمع عناصر يختلفون مع أميرهم، ويطلبون النقل إلى مناطق أخرى؛ بسبب أن الأمير منح أدوارهم في العمليات الانتحارية إلى أشخاص آخرين، إذ إنهم يرغبون في تفجير أنفسهم في أسرع وقت.

وتابع سليماني بأن هذه العقلية أوجبت على المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، أن يصر في 12/24/ 2017 على مواصلة القتال حتى اقتلاع “الشجرة الخبيثة”، وفق قوله.