الأموال (الإنسانية الأمريكية) لسورية!

تصدر الحكومة الأمركية عن الـ USAID تقريراً سنويا حول الإنفاق السنوي على الدعم والمساعدات الدولية للأزمات العالمية ، ومن بينها الأزمة السورية .
تنشر فيه الدولارات المنفقة والجهات التي وصلت لها والتي تعتبر فعليا إحدى أدوات التدخل في شؤون الدول .
وفي المقابل تنشر الأمم المتحدة الحاجات الإنسانية الكلية للأزمة السورية ، وماحصلت عليه فعلياً ، الأمم المتحدة هي الراعي الرسمي لإنفاق المساعدات الدولية ضمن برنامجين :
الأول : داخل سورية : HRP
والثاني : للسوريين في الإقليم : 3PR
تابع التتمة في الانفوغراف الآتي :
قاسيون