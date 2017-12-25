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الاقتصاد

الأموال (الإنسانية الأمريكية) لسورية!

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تصدر الحكومة الأمركية عن الـ USAID تقريراً سنويا حول الإنفاق السنوي على الدعم والمساعدات الدولية للأزمات العالمية ، ومن بينها الأزمة السورية .
تنشر فيه الدولارات المنفقة والجهات التي وصلت لها والتي تعتبر فعليا إحدى أدوات التدخل في شؤون الدول .
وفي المقابل تنشر الأمم المتحدة الحاجات الإنسانية الكلية للأزمة السورية ، وماحصلت عليه فعلياً ، الأمم المتحدة هي الراعي الرسمي لإنفاق المساعدات الدولية ضمن برنامجين :
الأول : داخل سورية : HRP
والثاني : للسوريين في الإقليم : 3PR

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قاسيون

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