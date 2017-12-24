الدولار يواصل ارتفاعه بسوريا ويكسر حاجز 450 ليرة صعودا

واصل الدولار ارتفاعه المستمر، في مختلف أسواق العملة السورية. وكسر حاجز الـ450 ليرة أمس في بعض المناطق.

وبحسب موقع “اقتصاد مال وأعمال ” ارتفعت معظم العملات مقابل الليرة السورية، التي واصل سعر صرفها مساره التراجعي المستمر منذ أسبوع.

وفي دمشق، ارتفع الدولار 4 ليرات جديدة، ليصبح بـ447 ليرة شراء، 450 ليرة مبيع. أما في حلب فقد وصل لـ448 ليرة شراء، و453 ليرة مبيع.

وفي كل من جبلة والسويداء، سجل الدولار، 445 ليرة شراء، 448 ليرة مبيع. أما في طرطوس، فسجل الدولار، 446 ليرة شراء، 449 ليرة مبيع.

وارتفع الدولار في كل من اللاذقية وحماة، إلى 447 ليرة شراء، 450 ليرة مبيع.

فيما وصل في إدلب إلى 448 ليرة شراء، 451 ليرة مبيع.

وبالعودة إلى دمشق، ارتفع اليورو، 6 ليرات، ليصبح بـ 528 ليرة شراء، 534 ليرة مبيع. بينما في حلب فوصل إلى 529 ليرة شراء و537 ليرة مبيع.

فيما ارتفعت الليرة التركية، في دمشق ليرة سورية واحدة، لتصبح بـ117 ليرة شراء، 118 ليرة مبيع.

كذلك ارتفع الريال السعودي ليرة، ليصبح بـ 117 ليرة شراء، 120 ليرة مبيع.

أما الدينار الأردني، فارتفع 8 ليرات، مسجلاً، 625 ليرة شراء، 635 ليرة مبيع.

وبقي الجنيه المصري، بـ24 ليرة شراء، 25 ليرة مبيع.

وأخيراً، بقي “دولار الحوالات والمستوردات” بـ 434 ليرة. وبقي “دولار التدخل الخاص” عبر المصارف بـ 436 ليرة.