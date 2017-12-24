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توقعات و حظوظ الأبراج للأسبوع الأخير من عام 2017 مع الفلكي ثابت الحسن

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بـــــــــــالحمل ـــــــــــرج
تمتلك أفكارا براقة هذا الأسبوع لكنك تشعر أنك مقيد ومحاط بظروف صعبة لذا ستؤجل تنفيذها لوقت لاحق وربما تبدأ بأشياء صغيرة الوضع الاجتماعي هذا الأسبوع يأخذ حصة كبيرة من وقتك وعلاقاتك مع المحيطين مختلفة ومتنوعة تهتم بالعائلة وتكون قريبا منهم الوضع المالي يشغل تفكيرك تتلقى مبلغا من المال وسط الأسبوع وتقوم بشراء بعض الإلتزامات الواجبة عليك علاقتك مع الشريك جيدة عليك أن تحافظ على جو المرح ولاتدع الحزن يخيم على علاقتكما الشريك بحاجة لدعمك له
بـــــــــــ الثور ـــــــــــرج
تبدو هذا الاسبوع متحمسا للقيام ببعض الاعمال وستبدو مشغولا جدا بنهاية الأسبوع تلتقي مع الأحباء وتشعر بالسعادة والإنسجام معهم تحضر لمشروع جديد وتستشيربعض الأطراف التي تثق بها الوضع المالي جيد لديك مصروف مفاجأ في نهاية الاسبوع تضطر لدفع مبلغ كبير اهتم بالشريك وشارك معه الهوايات والنشاطات ليشعر بمحبتك وينسجم معك
بـــــــــــالجوزاءـــــــــــرج
سيكون هذا الاسبوع مليء بالمفاجآت السارة وخاصة أنك ستلتقي مع شخص عزيز عليك تشعر بالسعادة والحب وتكون مميزا بين المحيطين بك لديك ترتيبات جديدة في العمل هذا الاسبوع وتحاول ان تنهي جميع إلتزاماتك منتصف الاسبوع تتلقى اتصالا اوتوقع على ورقة مهمة الوضع المالي في تحسن مع نهاية الاسبوع ومدخول جديد يساعدك في بعض المشتريات الشريك سيكون قريبا منك عليك الاهتمام به اكثر
بـــــــــــ السرطان ـــــــــــرج
تعاني من بعض القلق والتوتر هذا الاسبوع وربما تحاول الخروج من الأجواء المتوترة بالإلتقاء مع الاصدقاء المحبين لك او حتى تخرج بصحبتهم الى مكان ما عليك ان تهتم بعملك اكثر وتكون حيويا وإلا ستعاني من التراكم في بعض الأمور التي تؤدي إلى الخسارة الوضع المالي حذر هذا الاسبوع ويجب الانتباه لجميع المصاريف وضبط الميزانية لما هو ضروري فقط الشريك يهتم بك ويراعي ظروفك عليك تحمل بعض ردات فعله احيانا
بـــــــــــ لأسد ـــــــــــرج
أسبوع مناسب لك للعلاقات الاجتماعية وللسياحة والسفر فربما تذهب لرؤية أحد الأصدقاء في مكان بعيد وتلتقي مع شخص مهم تنال منه فائدة عليك استغلال الظروف جيدا تتعرض لبعض الضغوط بالعمل وتحاول ان تنهي واجباتك بشكل سريع فتطلب المساعدة من احد الاشخاص الوضع المالي سيكون جيد وتتلقى مبلغا من المال مع نهاية الاسبوع عليك الاهتمام بالشريك فلقد بدأ يتذمر من إهمالك له خصص له وقتاوشاركه اهتماماته
بـــــــــــ العذراء ـــــــــــرج
انت تشعر بالقوة والعنفوان هذا الاسبوع لديك طاقة كبيرة لذا حاول استغلال الظروف وأن تنهي إلتزاماتك وأعمالك قبل نهاية الاسبوع ربما يزورك بعض الأصدقاء وتنشغل بالأجواء الترفيهية مشروع عمل تباشربه بقوة وتكون ملتزم بتفاصيله الوضع المالي في تحسن ملحوظ لكن بالمقابل لديك مصروف كبير العلاقة مع الشريك قد تعاني من بعض التوتر عليك ان تقدرالشريك وتشكرله مواقفه معك
بـــــــــــ الميزان ـــــــــــرج
تحاول الخروج من دائرتك والتفكير بنفسك هذا الاسبوع وخاصة بعد شعورك بالقلق والتوتر بالفترة الماضية تبدو اهتماماتك بالاصدقاء واضحة بنهاية الاسبوع تقضي أوقاتك حلوة معهم ربما يشكوأحد الاصدقاء همه وتمد له يد المساعدة الوضع المالي جيد انت تحافظ على ميزانيتك منذفترة لذا ستسمح لنفسك هذا الاسبوع بشراء ماتريد الشريك يهتم بك هذه الفترة ممايولد المحبة والانسجام بينكما
بـــــــــــ العقرب ـــــــــــرج
تبدوهذا الأسبوع مشغول البال والتفكير بموضوع شخصي يهمك وربما لاتبوح به لأحدانت تعمل بصمت لتنهي ماتقوم به من أعمال لكنك لن تستطيع كتم سرك أكثر فأنت ستكون بحاجة لمن يمنحك القوة والطاقةيتعدل مزاجك بعد منتصف الأسبوع وتكون أكثر راحة لاتهتم للوضع المالي السيء حاليا فهناك تبديل ينتظرك وربما مبلغ مالي مفاجأ ستجد الشريك عونا لك في السراء والضراء لذا حاول أن تكون كلماتك رقيقة معه ولا تحاول استفزازه
بـــــــــــ القوس ـــــــــــرج
تهوى المغامرة هذا الأسبوع وتتطلع للمستقبل بشكل مشرق انت لاتبالي للمشاكل والهموم التي تحيط بك ودائما تحاول أن تنجح وتخرج من أي مأزق بثبات ونجاح منتصف الأسبوع سيكون لديك فرصة لإثبات رأيك للأخرين وكسب ثقة من حولك تنهي أعمال بشكل سريع وتتفرغ للأهل والأصدقاء بنهاية الأسبوع الوضع المالي سيتحسن بنهاية الاسبوع رغم المصاريف الكثيرة التي ستصرفها هذا الاسبوع العلاقة مع الشريك رومنسية ومميزة هذا الاسبوع
بـــــــــــ الجدي ـــــــــــرج
العمل جاري على قدم وساق هذا الاسبوع وتشعر بالحماس لتقديم المزيدمن الأعمال المميزة وتنال الدرجات العالية بين أقرانك الأصدقاء والأقارب يلومونك لتقصيرك تجاههم لكنك سترضي الجميع بكلمة طيبة انت تضع أهدافا أمامك وتسير نحو تحقيقها حتى ولوكنت وحيدا الوضع المالي ليس جيدا هذه الفترة لكنك ستعمل جاهدة لكي لاتقع بالخسارة ربما تعاني من طلبات الشريك المتعددة لكن بنفس الوقت تضع له الأعذار
بـــــــــــ الدلو ـــــــــــرج
هذا الأسبوع تشعر بالحنين لبعض الأصدقاء القدماء وربما تلتقي بهم وذلك بإرادتك ممايولد في نفسك السعادة ويمنحك الطاقة لمتابعة حياتك بكل حماس وتفاؤل منتصف الأسبوع تخطط لعمل ما وتقوم ببعض الخطوات السهلة لاتشتكي من ضيق الوقت فأنت تميل نحو اللهو تخسر الكثير من وقتك الوضع المالي جيد هذا الاسبوع تتلقى مبلغا ماليا مريحا وتقوم بإيفاءبعض القروض وشراء أمور شخصية لك ولعائلتك اهتمامك بالشريك يجذبه نحوك ويقربه منك أكثر
بـــــــــــ الحوت ـــــــــــرج
تبدو هذا الأسبوع هادئا وتفكر في صمت لديك أفكار تدرسها مع نفسك وتحاول أن تخرجها جاهزة لبتفاجئ المحيطين بك وتثبت قدارتك في مجال العمل منتصف الاسبوع سيكون لديك شيء جديد ومميز ربما تتقلى هدية أودعوة إلى حفلة نبدو نهاية الأسبوع ممتعة بالنسبة لك وتلتقي مع من تحب الوضع المالي سيكون مريح لك ستقوم بشراء بعض المستلزمات لك انت تشعر بالمودة والحنين للشريك وتتمنى أن يبقى قريبا منك.

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