توقعات و حظوظ الأبراج للأسبوع الأخير من عام 2017 مع الفلكي ثابت الحسن

بـــــــــــالحمل ـــــــــــرج

تمتلك أفكارا براقة هذا الأسبوع لكنك تشعر أنك مقيد ومحاط بظروف صعبة لذا ستؤجل تنفيذها لوقت لاحق وربما تبدأ بأشياء صغيرة الوضع الاجتماعي هذا الأسبوع يأخذ حصة كبيرة من وقتك وعلاقاتك مع المحيطين مختلفة ومتنوعة تهتم بالعائلة وتكون قريبا منهم الوضع المالي يشغل تفكيرك تتلقى مبلغا من المال وسط الأسبوع وتقوم بشراء بعض الإلتزامات الواجبة عليك علاقتك مع الشريك جيدة عليك أن تحافظ على جو المرح ولاتدع الحزن يخيم على علاقتكما الشريك بحاجة لدعمك له

بـــــــــــ الثور ـــــــــــرج

تبدو هذا الاسبوع متحمسا للقيام ببعض الاعمال وستبدو مشغولا جدا بنهاية الأسبوع تلتقي مع الأحباء وتشعر بالسعادة والإنسجام معهم تحضر لمشروع جديد وتستشيربعض الأطراف التي تثق بها الوضع المالي جيد لديك مصروف مفاجأ في نهاية الاسبوع تضطر لدفع مبلغ كبير اهتم بالشريك وشارك معه الهوايات والنشاطات ليشعر بمحبتك وينسجم معك

بـــــــــــالجوزاءـــــــــــرج

سيكون هذا الاسبوع مليء بالمفاجآت السارة وخاصة أنك ستلتقي مع شخص عزيز عليك تشعر بالسعادة والحب وتكون مميزا بين المحيطين بك لديك ترتيبات جديدة في العمل هذا الاسبوع وتحاول ان تنهي جميع إلتزاماتك منتصف الاسبوع تتلقى اتصالا اوتوقع على ورقة مهمة الوضع المالي في تحسن مع نهاية الاسبوع ومدخول جديد يساعدك في بعض المشتريات الشريك سيكون قريبا منك عليك الاهتمام به اكثر

بـــــــــــ السرطان ـــــــــــرج

تعاني من بعض القلق والتوتر هذا الاسبوع وربما تحاول الخروج من الأجواء المتوترة بالإلتقاء مع الاصدقاء المحبين لك او حتى تخرج بصحبتهم الى مكان ما عليك ان تهتم بعملك اكثر وتكون حيويا وإلا ستعاني من التراكم في بعض الأمور التي تؤدي إلى الخسارة الوضع المالي حذر هذا الاسبوع ويجب الانتباه لجميع المصاريف وضبط الميزانية لما هو ضروري فقط الشريك يهتم بك ويراعي ظروفك عليك تحمل بعض ردات فعله احيانا

بـــــــــــ لأسد ـــــــــــرج

أسبوع مناسب لك للعلاقات الاجتماعية وللسياحة والسفر فربما تذهب لرؤية أحد الأصدقاء في مكان بعيد وتلتقي مع شخص مهم تنال منه فائدة عليك استغلال الظروف جيدا تتعرض لبعض الضغوط بالعمل وتحاول ان تنهي واجباتك بشكل سريع فتطلب المساعدة من احد الاشخاص الوضع المالي سيكون جيد وتتلقى مبلغا من المال مع نهاية الاسبوع عليك الاهتمام بالشريك فلقد بدأ يتذمر من إهمالك له خصص له وقتاوشاركه اهتماماته

بـــــــــــ العذراء ـــــــــــرج

انت تشعر بالقوة والعنفوان هذا الاسبوع لديك طاقة كبيرة لذا حاول استغلال الظروف وأن تنهي إلتزاماتك وأعمالك قبل نهاية الاسبوع ربما يزورك بعض الأصدقاء وتنشغل بالأجواء الترفيهية مشروع عمل تباشربه بقوة وتكون ملتزم بتفاصيله الوضع المالي في تحسن ملحوظ لكن بالمقابل لديك مصروف كبير العلاقة مع الشريك قد تعاني من بعض التوتر عليك ان تقدرالشريك وتشكرله مواقفه معك

بـــــــــــ الميزان ـــــــــــرج

تحاول الخروج من دائرتك والتفكير بنفسك هذا الاسبوع وخاصة بعد شعورك بالقلق والتوتر بالفترة الماضية تبدو اهتماماتك بالاصدقاء واضحة بنهاية الاسبوع تقضي أوقاتك حلوة معهم ربما يشكوأحد الاصدقاء همه وتمد له يد المساعدة الوضع المالي جيد انت تحافظ على ميزانيتك منذفترة لذا ستسمح لنفسك هذا الاسبوع بشراء ماتريد الشريك يهتم بك هذه الفترة ممايولد المحبة والانسجام بينكما

بـــــــــــ العقرب ـــــــــــرج

تبدوهذا الأسبوع مشغول البال والتفكير بموضوع شخصي يهمك وربما لاتبوح به لأحدانت تعمل بصمت لتنهي ماتقوم به من أعمال لكنك لن تستطيع كتم سرك أكثر فأنت ستكون بحاجة لمن يمنحك القوة والطاقةيتعدل مزاجك بعد منتصف الأسبوع وتكون أكثر راحة لاتهتم للوضع المالي السيء حاليا فهناك تبديل ينتظرك وربما مبلغ مالي مفاجأ ستجد الشريك عونا لك في السراء والضراء لذا حاول أن تكون كلماتك رقيقة معه ولا تحاول استفزازه

بـــــــــــ القوس ـــــــــــرج

تهوى المغامرة هذا الأسبوع وتتطلع للمستقبل بشكل مشرق انت لاتبالي للمشاكل والهموم التي تحيط بك ودائما تحاول أن تنجح وتخرج من أي مأزق بثبات ونجاح منتصف الأسبوع سيكون لديك فرصة لإثبات رأيك للأخرين وكسب ثقة من حولك تنهي أعمال بشكل سريع وتتفرغ للأهل والأصدقاء بنهاية الأسبوع الوضع المالي سيتحسن بنهاية الاسبوع رغم المصاريف الكثيرة التي ستصرفها هذا الاسبوع العلاقة مع الشريك رومنسية ومميزة هذا الاسبوع

بـــــــــــ الجدي ـــــــــــرج

العمل جاري على قدم وساق هذا الاسبوع وتشعر بالحماس لتقديم المزيدمن الأعمال المميزة وتنال الدرجات العالية بين أقرانك الأصدقاء والأقارب يلومونك لتقصيرك تجاههم لكنك سترضي الجميع بكلمة طيبة انت تضع أهدافا أمامك وتسير نحو تحقيقها حتى ولوكنت وحيدا الوضع المالي ليس جيدا هذه الفترة لكنك ستعمل جاهدة لكي لاتقع بالخسارة ربما تعاني من طلبات الشريك المتعددة لكن بنفس الوقت تضع له الأعذار

بـــــــــــ الدلو ـــــــــــرج

هذا الأسبوع تشعر بالحنين لبعض الأصدقاء القدماء وربما تلتقي بهم وذلك بإرادتك ممايولد في نفسك السعادة ويمنحك الطاقة لمتابعة حياتك بكل حماس وتفاؤل منتصف الأسبوع تخطط لعمل ما وتقوم ببعض الخطوات السهلة لاتشتكي من ضيق الوقت فأنت تميل نحو اللهو تخسر الكثير من وقتك الوضع المالي جيد هذا الاسبوع تتلقى مبلغا ماليا مريحا وتقوم بإيفاءبعض القروض وشراء أمور شخصية لك ولعائلتك اهتمامك بالشريك يجذبه نحوك ويقربه منك أكثر

بـــــــــــ الحوت ـــــــــــرج

تبدو هذا الأسبوع هادئا وتفكر في صمت لديك أفكار تدرسها مع نفسك وتحاول أن تخرجها جاهزة لبتفاجئ المحيطين بك وتثبت قدارتك في مجال العمل منتصف الاسبوع سيكون لديك شيء جديد ومميز ربما تتقلى هدية أودعوة إلى حفلة نبدو نهاية الأسبوع ممتعة بالنسبة لك وتلتقي مع من تحب الوضع المالي سيكون مريح لك ستقوم بشراء بعض المستلزمات لك انت تشعر بالمودة والحنين للشريك وتتمنى أن يبقى قريبا منك.