جندي سوري يناشد الوزير الغربي .. والأخير يفاجئه بالرد !!؟

ناشد جندي في الجيش العربي السوري عبر صفحة “منوعات التموين” على الفيسبوك الوزير الغربي بطلب يخص قريته حتى يفاجئ الوزير هذا الجندي ويتصل به شخصيا .. وفي التفاصيل :

الجندي يقول ” والله فكرتوا مقلب ”

هذا ما أخبرنا به الجندي الذي بعث مناشدة عبر الصفحة للغربي والبوست منقول حرفيا عن لسانه ، باتصال صاحب الشكوى في الجبهات والذي ناشد الوزير الغربي منذ يومين ليؤمن له ولقريته تعبئة مازوت التدفئة ليسرد لنا ماحصل :

” في منتصف ليل الخميس وصباح الجمعة ، أتاني اتصال وبكلام لطيف وصوت دافي قال لي أنت صاحب الشكوى بخصوص المازوت فأجبته نعم من أنت فقال لي بالحرف انا عبدالله الغربي وزير التموين وصلتني رسالتك وسألبي نداءك وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه لجندي مرابط على الثغور يبرد لنشعر بالدفء نحن …. يتابع العسكري ظننت للوهلة الاولى بأن هذا مقلب من أحدهم ليتبين لي بأنه فعلا وزير التموين الذي قدم اسمه لي بدون أية القاب فقط (عبدالله الغربي) والمفاجأة الاكبر أنني لم اكن اتوقع انه يتابع الشكاوي وصفحات التواصل الاجتماعي وهذا إن دل على شيء يدل على مصداقية هذا الرجل الذي يجسد بحق الوزير المواطن

ونحن كجنود نعاهد الله والوطن والسيد الرئيس بأننا على العهد باقون وأمثال الشرفاء كالوزير الغربي يدفعنا للقتال بحماس أكثر وللتضحية أكثر في سبيل تحرير ارضنا الطاهرة من الارهابيين ”

متابعة اوقات الشام الاخبارية