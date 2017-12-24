هل ستغادر “تحرير الشام” الجنوب السوري؟

فتحت المفاوضات للتوصل إلى اتفاق خروج “هيئة تحرير الشام” من الغوطة الشرقية الباب أمام إمكانية تكرار التجربة في آخر معاقل “الهيئة” في الجنوب السوري، وخاصة في محافظتي درعا والقنيطرة.

إلا أن المقارنة بين الظروف التي تربط فصائل المعارضة ببعضها في المناطق الخاضعة لسيطرتها في سوريا غير ممكنة بالمجمل، فالعلاقة بين الفصائل في محافظتي درعا والقنيطرة مختلفة عن العلاقة في الغوطة الشرقية وصولًا للشمال السوري.

وقد يكون اتفاق فصائل “الجيش الحر” على رفض وجود “تنظيم القاعدة” والشكوك المتواصلة حول علاقة “تحرير الشام” به هو الصفة المشتركة بينها جميعًا، ما أبقى العلاقة بين الجانبين متوترة في كثيرٍ من الأحيان، لتصل حد التصادم الدامي كما حصل في الغوطة الشرقية وإدلب.

هدوء يخفي نيرانًا

يختلف الوضع في محافظتي درعا والقنيطرة، إذ احتوت فصائل “الجيش الحر” معظم خلافاتها مع “جبهة النصرة” سابقًا لظروف عديدة.

وشهدت المحافظتان معارك خاضها الطرفان معًا ضد الجيش السوري و”جيش خالد بن الوليد” المتهم بمبايعة تنظيم “الدولة الإسلامية”، لتتميز العلاقة بينهما بنوع من الهدوء المتفق عليه، الذي قد يخفي خلفه نيرانًا لا مصلحة لأي منهما باشتعالها.

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وكانت عنب بلدي نشرت في تموز 2017 تقريرًا بناءً على معلومات حصلت عليها من مصادر عسكرية مطّلعة، أن اجتماعات عقدت بهدف حلّ “تحرير الشام” في الجنوب أو الخروج نحو إدلب.

ونقلت المصادر حينها عن قياديين في “الجبهة الجنوبية” قولهم إن “وجود تحرير الشام في درعا لم يعد مرحبًا به، بناءً على المتغيرات التي تشهدها المنطقة الجنوبية”.

وأشارت إلى أن الخيارات المطروحة تشمل حلّ “تحرير الشام” نفسها في درعا بشكل نهائي، واندماج عناصرها مع “الجيش الحر” أو نقل عناصرها إلى إدلب بالتنسيق مع الحكومة السورية.

وأمام انتظار تحوّل هذه المعلومات إلى أرض الواقع خرج اتفاق الغوطة “المفاجئ” ليشير بشكل أو بآخر أن مساعي إخراج “تحرير الشام” من الجنوب عمومًا تسير في طريقها الصحيح، لكن يبقى استنساخ هذا الاتفاق في محافظتي درعا والقنيطرة موضع شك.

وتعتمد “تحرير الشام” في انتشارها جنوبًا على شكل من اللامركزية في التوزع الجغرافي، بشكل لا يضعها ضمن نطاق جغرافي واحد، فهي موجودة في ريف درعا الشرقي وتسيطر على اللواء 138 في بلدة صيدا.

وتمتلك تمركزًا قويًا في منطقة اللجاة، كما تعتبر من المكونات الرئيسية لغرفة عمليات “البنيان المرصوص” في مدينة درعا، وتمتلك نفوذًا في ريف درعا الغربي بسيطرتها على تل الجابية.

أما مقاتلوها فيتوزعون على أكثر من محور ضد “جيش خالد بن الوليد” في محيط حوض اليرموك، إلى جانب الانتشار في بلدات عديدة ضمن منطقة مثلث الموت.

عنب بلدي – بتصرف أوقات الشام