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بالصورة : الجيش السوري يستخدم صواريخ “ماليوتكا” في عملياته ضد الإرهابيين

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لا يزال الجيش السوري يستخدم أنظمة مضادة للدبابات من الجيل الأول “ماليوتكا”.

وتمكن الجيش السوري خلال القتال في الغوطة الغربية من تدمير المسلحين بصاروخ واحد فقط من هذا النوع.

والغرض الرئيسي من استخدام هذه الصواريخ هو تدمير المركبات المدرعة، ولكن في سوريا، تستخدم هذه الصواريخ بنجاح لتدمير تحصينات المسلحين، والقضاء على القوى العاملة.

وفي الوقت الراهن، تستخدم القوات السورية والقوات المتحالفة معها بشكل واسع أنواعا حديثة من الأسلحة الموجهة في معاركها — “كونكورس” و “ميتيس” و “كورنيت.

ويبلغ طول صاروخ “ماليوتكا” 86 سم ووزنه 11 كغ ومداه يصل إلى 3 كيلومترات وسرعته 120 متر في الثانية.

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