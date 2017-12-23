تصنيف “الفيفا”..ألمانيا “فريق العام” و لبنان وسوريا كبرى المفاجآت

نشر موقع الاتحاد الدولي بكرة القدم “فيفا” تصنيفه لمنتخبات العالم مع نهاية العام، ليحافظ المنتخب الألماني على الصدارة بـ1602 نقطة و ليتوج بلقب “فريق العام”.

وجاء المنتخب البرازيلي بالمرتبة الثانية ومن ثم منتخب البرتغال ثالثا و الأرجنتين رابعا و منتخب بلجيكا خامسا و منتخب إسبانيا سادسا

و بولندا سابعة و سويسرا ثامنة و فرنسا في المرتبة التاسعة و تشيلي في المرتبة العاشرة.

أما على صعيد المنتخبات العربية فقد إحتل المنتخب التونسي صدارة المنتخبات العربية بحلوله في المركز 27 عالميا، وجاء المنتخب المصري في المرتبة 31

ومن ثم منتخب المغرب في المركز 40 و منتخب السعودية في المركز 63 عالميا.

أما المنتخب السوري فقد احتل المرتبة 77 عالميا، ويعتبر المنتخب اللبناني من أكثر الفرق العالمية تطورا في عام

2017 حيث أرتقى 62 مركزا في التصنيف ليختتم العام في المركز 85 عالميا.