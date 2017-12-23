تعزيزات عسكرية سورية إلى حماه

استقدم الجيش السوري تعزيزات عسكرية من محافظة دير الزور إلى الجبهات العسكرية في ريف حماة الشمالي.

وذكرت صحيفة “تشرين” الرسمية ، امس الجمعة 22 كانون الأول، أن تعزيزات كبيرة توافدت إلى مدينة قمحانة بريف حماة الشمالي قادمة من مدينة دير الزور.

وأشارت إلى توقعات بقرب انطلاق عملية بريف إدلب الجنوبي والشرقي وصولًا إلى مطار أبو الضهور العسكري.

وفتحت القوات السورية في الأيام الماضية ثلاثة محاور الأول من ريف حلب الجنوبي من مناطق جبل الحص ورسم السيالة، والثاني من ريف حماة الشرقي مرورًا بمنطقة الرهجان.

أما الثالث ينطلق من ريف حماة الشمالي وتحاول الوصول من خلاله إلى قرية “أبو دالي” التي خسرتها في تشرين الأول الماضي.

ونشرت صفحات سورية صور العميد سهيل الحسن الملقب بـ “النمر”، على جبهات ريف حماة الشمالي والشرقي.

وقالت إنه سيقود المعارك التي بدأت ضد فصائل المعارضة السورية في المنطقة، بعد وصوله إلى المنطقة مع تعزيزات عسكرية .