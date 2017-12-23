سوريا على موعد مع الثلوج في عيد الميلاد

السبت والأحد .. منخفض جوي ترافقه عواصف رعدية وثلوج على المرتفعات

توقعت الأرصاد الجوية أن يسيطر طقس دافئ ومستقرّ على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم السبت حيث يتأثّر تدريجيّاً بمنخفض جويّ متمركز فوق تركيا ويكون مصحوب بكتل هوائية باردة مما يؤدي الى جو ماطر.

السبت: غائم جزئيّاً إلى غائم مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة ورياح قوية ( 65 كلم/ساعة) ويتكون الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر، تتساقط أمطار متفرقة ليلاً خاصة في المناطق الساحلية.

الأحد: غائم جزئيّاً إلى غائم مع رياح قوية تقارب ال 65 كلم/ساعة وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة وتساقط أمطار تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بحدوث عواصف رعدية، كما تتساقط الثلوج اعتباراً من ارتفاع 1500 متر ويتدنى تساقطها خلال الليل لتلامس الـ1300 متر.