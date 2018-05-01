«دبي الخيرية» تعتمد 28 مليون درهم لمشروعات شهر رمضان

اعتمدت جمعية دبي الخيرية، 28 مليوناً و200 ألف درهم، لتنفيذ مشروعات شهر رمضان المبارك، موزعة على أربعة عناصر رئيسة، هي المير الرمضاني، وإفطار صائم، وكسوة العيد، وزكاة المال.

وقال أمين سر الجمعية، أحمد محمد مسمار، خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن الحملة الرمضانية تحت شعار: «رمضان الخير» تستهدف مساعدة أكبر عدد من الأشخاص المحتاجين، والوصول إليهم داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى أن الجمعية ستوزع ‬15 ألف سلة غذائية متنوعة ضمن المير الرمضاني، منها الأرز والسكر والزيت والصلصة والمواد الأساسية، التي تحتاجها الأسر في شهر رمضان داخل الدولة، بكلفة مليونين و‬250 ألف درهم، وستتم المباشرة في التوزيع، خلال الأسبوع المقبل.

وعن إفطار الصائم، أشار المسمار إلى أن الجمعية تتكفل بتوزيع إفطار في ‬22 مسجداً في شهر رمضان، بكلفة 500 ألف درهم، قابلة للزيادة لـ30 مسجداً، أما عن خارج الدولة فستتكفل الجمعية بإفطار الصائمين في ‬1200 مسجد بكلفة 15 مليون درهم، في 18 دولة، وبالتعاون والتنسيق مع سفارات وقنصليات الدولة.

وتابع أن ‬الجمعية اعتمدت مبلغ 25 مليون درهم لزكاة المال، كما اعتمدت أيضاً ‬5000 مستفيد من كسوة العيد بمبلغ ‬500 ألف درهم، لافتاً إلى أن الجمعية شحنت حاويتي تمور إلى إفريقيا بـ56 طناً.