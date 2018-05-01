بحث تعزيز التعاون بين «وام» و«الصليب الأحمر»

بحث محمد جلال الريسي، المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات «وام» مع وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، برئاسة «دوروثيا كريمتياس» مديرة قسم الاتصال والقانون الدولي الإنساني في اللجنة، سبل التعاون المشترك بين الطرفين، خاصة في مجال التدريب والتعريف بالقانون الدولي الإنساني، والنشر المرتبط بالاستجابة الإنسانية الدولية.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وكالة أنباء الإمارات أمس الأول، الذي تم خلاله مناقشة أنشطة اللجنة حول العالم، وآليات تعاملها مع الأزمات الإنسانية، والتعاون في مجال إيصال رسالة المنظمة الدولية إعلاميا. واتفق الطرفان على دراسة إمكانية عقد دورات تدريبية للاستفادة من خبرات وتجارب الجانبين بين اللجنة الدولية مع الهيئات الإماراتية العاملة في المجال الإنساني.وأكد محمد جلال الريسي حرص وكالة أنباء الإمارات على تعزيز تعاونها الإعلامي مع المنظمات والهيئات الدولية الإنسانية، انسجاماً مع رسالة الإمارات ودورها الريادي في دعم القضايا الإنسانية والذي عبر عنه تصدرها لقائمة الدول المانحة للمساعدات الإنسانية على مستوى العالم للعام الخامس على التوالي.من جهتها أشادت «كريمتياس» بالدور الحيوي الذي تقوم به دولة الإمارات عبر تقديم الدعم الإنساني وسرعة استجابتها لنداءات الإغاثة في الأماكن المتضررة، إضافة إلى برامجها التنموية المتواصلة في العديد من الدول حول العالم.حضر الاجتماع جيسيكا موسان، مستشارة الشؤون العامة والإعلام في الصليب الأحمر الدولي، وعدد من رؤساء الأقسام في الوكالة. (وام)