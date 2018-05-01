بلدية العين تطلق مشروع الواقع الافتراضي لمخططات البناء

العين:«الخليج»

أعلنت بلدية العين أمس في مؤتمر صحفي، إطلاق مشروع الواقع الافتراضي الذي يأتي تماشياً مع الاستراتيجية الحكومية لدولة الإمارات في تقديم خدمات إلكترونية مبتكرة ومتطورة، تدعم التحوّل الذكي للدولة، وهو المشروع الذي بموجبه تتحول الأرشفة الخاصة بمخططات البناء إلى إلكترونية لنموذج الواقع الافتراضي.وسوف يخدم هذا المشروع الدائرة بصورة خاصة ومجتمع مدينة العين بصورة عامة، حيث إنه من خلال عملية الأرشفة الإلكترونية لمخططات البناء سوف يتوفر لدينا ربط مكاني للمخططات، مما يسهم في توضيح أفضل وأسهل لمتلقي الخدمة من حيث توفير جميع المعلومات في شاشة واحدة وبدقة وسرعة.