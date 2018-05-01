زيارة رئيس وزراء اليابان تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين

أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليابانية نوريو ماروياما، أن حجم التجارة بين الإمارات واليابان بلغ 28 مليار دولار العام الماضي، مؤكداً أن الإمارات تعد من أهم المصادر التي تعتمد عليها اليابان في الحصول على النفط، وتتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي، علاوة على تنامي حضورها دولياً.

ولفت ماروياما، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في أبوظبي، على هامش زيارة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، لدولة الإمارات إلى الفرص الواعدة في الإمارات، لاسيما في مجال البنية التحتية، والطلب المتزايد عليها، مشيراً إلى أن ذلك يتزامن مع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي ذكر أنها لن تكون محدودة في قطاع الطاقة، بل يرغب الجانب الياباني في توسيع العلاقات مع الإمارات، وهو أحد الأوجه التي تم الاتفاق عليها من خلال الشراكة.

وأشار إلى أن الجانبين ناقشا العديد من أطر العمل المشترك، التي تشمل التعاون الثنائي في مجالات عدة، مثل الاقتصاد والثقافة والتعلم والبيئة والدفاع، والتي شكلت محور البيان المشترك للزيارة، والذي يعكس الرغبة في المزيد من تطوير العلاقات الاستراتيجية الثنائية في جميع مجالات التعاون.

وأوضح أن الزيارة تطرقت إلى التعاون السياسي بين البلدين، حيث أكد الطرفان التزامهما بتقوية الحوار والمشورة، وفق مذكرة تفاهم للتعاون في التشاور بشأن السياسة.

ولفت إلى أن الزيارة ركزت على تعزيز التعاون في نحو 12 مجالاً مختلفاً، أهمها التعاون السياسي والاقتصادي والاستثمار والتبادل التجاري والتعليم والصحة والعلوم والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة، وكذا إطلاق القمر الاصطناعي «خليفة سات» خلال العام الجاري، على متن صاروخ فضائي ياباني يحمل اسم (H2A)، مؤكداً أن السنوات المقبلة ستشهد تعاوناً أيضاً بفضل تنظيم الإمارات معرض «إكسبو 2020 دبي».