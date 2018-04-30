شابة تكرم «الصم» كبادرة للتواصل الاجتماعي بأسبوعهم العربي

رأس الخيمة: حصة سيف

بادرت شابة مواطنة بتكريم ذوي الهمم من الصم في مركز رأس الخيمة لرعاية وتأهيل ذوي الهمم التابع لوزارة تنمية المجتمع خلال زيارتها للمركز، وذلك تفاعلًا مع فعاليات أسبوع الصم العربي، الذي يبدأ في آخر أسبوع من شهر إبريل /‏نيسان.وقالت فاطمة محمد الحسن المنصوري، الموظفة بدار القضاء في أم القيوين، صاحبة المبادرة، أن المبادرة التي أطلقتها لتكريم الطلبة الصغار من أصحاب الهمم من الصم، كمشاركة منها لتلك الشريحة الغالية على قلوبنا.وكرمت فاطمة في نهاية المبادرة وفاء الشحي مديرة مركز رأس الخيمة لرعاية وتأهيل ذوي الهمم، للجهود التي يبذلونها في المركز في تأهيل ورعاية طلبة ذوي الهمم.