ولي عهد الفجيرة: طلبتنا يعزّزون مكانة الإمارات عالمياً

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية دور حملة الشهادات الجامعية العليا في نقل رسالة الإمارات إلى العالم وتعزيز مكانتها المرموقة في ركب الحضارة العالمي، مشدداً على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بأن يكون الشباب المتعلم بالإمارة في طليعة المساهمين بعملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

جاء ذلك خلال تكريم سموه لـ 18 خريجاً من حملة شهادة الماجستير في مختلف التخصصات العلمية والإنسانية في مكتبه بالديوان الأميري صباح أمس، حيث استمع سموه لشرح موجز عن تخصصاتهم العلمية ومضامين رسائلهم المقدمة لنيل درجة الماجستير وأهميتها.

وبعدها وزع سموه شهادات التكريم عليهم، كما كرّم المهندسة ناعمة الموح لدورها الفاعل وإبداعها في مشروع استرداد الطاقة المفقودة.وهنأ سمو ولي عهد الفجيرة المكرمين، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرتهم المهنية ومواصلة العمل على تطوير مقدراتهم وتقديم الجديد والمختلف كل في مجاله بما يؤهلهم للاضطلاع بدورهم المستقبلي المأمول في خدمة الدولة وتحقيق مصالحها.

وأشاد بجهود مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية في حكومة الفجيرة ورعايته لطلبة الدراسات العليا وتوجيههم الأكاديمي بما يسهم في تلبية متطلبات سوق العمل، مشدداً على ضرورة تعاون الجميع حكومة ومؤسسات وأفراداً من أجل إرساء استراتيجية عمل في مجال التعليم تأخذ دورها المجتمعي الفاعل في حاضر البلاد ومستقبلها إضافة إلى دعم الشباب المتفوق في الدولة بما يضمن استمرار تفوقهم.

ومن جهته أعرب المستشار راشد عبيد الحفيتي رئيس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية عن الامتنان والشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ولإخوانهم حكام الإمارات، لدعمهم للعلم والمتعلمين ورعايتهم لهم حتى حصلوا على درجاتهم العلمية وباتوا جاهزين لخدمة أمتهم ووطنهم.

وتقدم المستشار الحفيتي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي لاستقباله وتكريمه نخبة من طلبة الماجستير في الفجيرة، مثمناً دوره في دعم المسيرة العلمية الأكاديمية بالفجيرة واهتمامه المستمر بمتابعة كل القضايا المتعلقة بسير العملية التعليمية.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة والمستشار عبد السلام الخلايلة الأمين العام للمجلس والدكتور أحمد الخزيمي وسندية السماحي مدير المنطقة التعليمية بالفجيرة وعدد من أعضاء المجلس وموظفيه.