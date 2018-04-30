شرطة عجمان تضبط طبيبي أسنان بتهمة مزاولة مهنة طب الأسنان من دون ترخيص معتمد

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع من ضبط طبيبين أحدهما من الجنسية العربية والآخر أوروبي الجنسية بتهمة مزاولة مهنة طب الأسنان وتقديم العلاج للمراجعين دون الحصول على ترخيص طبي معتمد من وزارة الصحة الإماراتية تسمح لهم بممارسة المهنة.

وصرح نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية الرائد محمد حمد يافور الغفلي حول ملابسات هذه الواقعة بورود معلومات حول وجود شقة سكنية تم تحويلها إلى عيادة طبية تمارس فيها مهنة طبة الأسنان دون الحصول على التراخيص المعتمدة اللازمة، يتم الإعلان عنها وحجز المواعيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ومن ثم استقبال المرضى وعلاجهم داخل الشقة بعد إغلاقها بإحكام.

وأضاف نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أنه تم تشكيل فريق عمل من إدارة التحريات والمباحث الجنائية لضبط المتورطين، وبتكليف أحد المصادر للتأكد من صحة المعلومات الواردة قام بأخذ موعد في العيادة فتم استقباله وعرضه على الطبيب المختص، وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمت مداهمة العيادة بالتعاون مع مفتشي وزارة الصحة ووقاية المجتمع الذين تأكدوا من عدم صلاحية ترخيص العيادة وفقدانها لمتطلبات الصحة والسلامة الطبية، فتم ضبط الأول من جنسية دولة عربية يتولى مهمة إدارة العيادة، والثاني أوروبي الجنسية وهو الطبيب المعالج للمرضى، كما تم ضبط أدوات ومواد طبية تستخدم في مهنة طب الأسنان إضافة إلى فواتير تثبت شراء مواد تستخدم في تجميل الأسنان.

وبسؤالهما عن التراخيص أقرا بأن رخصة العيادة منتهية منذ أكثر من سنة، كما تبين أنهما مخالفان لقانون الجنسية والإقامة، وأنهما من أصحاب السوابق الإجرامية فتم أخذ إفادتهما وتحويل القضية للنيابة العامة.

وأشاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بكفاءة وخبرة رجال الشرطة وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على المتهمين، داعياً الجمهور إلى أخذالحيطة والحذر من التعامل مع أي مراكز صحية أو عيادات طبية غير مرخصة ومعتمدة والتأكد من سريان ترخيصها، وعدم التردد في التبليغ عن أي منشأة صحية تعمل بدون ترخيص، وعن أي جريمة أخرى يعاقب عليها القانون، مؤكـداً أن شرطـة عجمـان ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وصحة وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.