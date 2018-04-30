رسوم النفايات عبر بوابات «نافذ» أول رمضان

دبي: سومية سعد

أكدت إمارة دبي بدء تطبيق رسوم النفايات عن طريق بوابات ذكية «نافذ» تعمل بنظام موجات الراديو (نافذ)، وتستخدم شريحة إلكترونية للتعرف إلى المركبات وتحديد هويتها عند دخولها وخروجها للمواقع المعتمدة للتخلص من النفايات. ويتم حساب الرسوم وفقاً لوزن المركبة وتحصيل رسوم التخلص من النفايات آلياً، كما سيوفر للناقلين تفاصيل إلكترونية ذكية عن استخدام مركباتهم لهذه المواقع وكمية النفايات التي تم نقلها والتخلص منها.جاء ذلك أمس في الملتقى الذي حضرة ممثلو أكثر من 350 شركة تعمل بمجال نقل وجمع النفايات، ويتم تطبيق الرسوم بقرار المجلس التنفيذي رقم 58 لسنة 2017.وقال المهندس عبد المجيد سيفائي مدير إدارة النفايات ببلدية دبي، إن أهمية نظام «نافذ» يكمن في ضبط حركة المركبات الناقلة للنفايات، وتنظيم عملية دخولها وخروجها من وإلى المكبات، كما يوفر قاعدة بيانات دقيقة تشمل تفاصيل ملف المركبة، وقت وتاريخ الدخول والمغادرة، ومعرفة كمية النفايات المنقولة، وتحديد نوع النفايات المحمولة بالمركبة، كما يعمل «نافذ» للحد من ممارسات التخلص غير القانونية من قبل مركبات النقل غير المرخصة.